﻿Kein Platz für die Gelbe Tonne: Leserinnen und Leser aus Hannover zeigen, wie kompliziert die Umstellung bei ihnen wird

Die Gelbe Tonne kommt, doch dabei sind längst noch nicht alle Fragen geklärt. Zum Beispiel, wo die Tonnen stehen sollen. Vor vielen Mehrfamilienhäusern in Hannover fehlt ein geeigneter Platz. Unseren Leserinnen und Lesern bereiten nicht nur enge Gehwege und Treppenhäuser Kopfzerbrechen.

Hannover. Die Gelbe Tonne soll ab Januar den Gelben Sack ersetzen. Der Entschluss des hannoverschen Abfallentsorgers Aha löst bei vielen in Hannover lebenden Menschen Unmut aus. Denn für eine weitere Tonne – neben Papier, Rest- und Biomüll – ist häufig schlichtweg kein Platz. Leserinnen und Leser haben der Redaktion Fotos geschickt – und berichten, welche Probleme sie mit der Tonne vor dem Haus hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leserin Isabelle Mock aus der Calenberger Neustadt: „Unzumutbar“

Fußweg in der Calenberger Neustadt: Auch ohne die Gelben Tonnen gibt es Platzprobleme. © Quelle: Isabell Mock

Aha hat vorgeschlagen, es könnten statt einem Container auch drei Tonnen mit je 240 Litern geliefert werden, die im Innenhof aufgestellt und jeweils für die Abholung durch das Haus gerollt werden sollen. Dies halten wir für unzumutbar. Aha lehnt Transporte über Treppen auch ab. Auf dem Gehweg vor unserem Haus ist kein Platz, bisher kam es oft zu Engstellen, wenn sich Personen mit Kinderwagen oder Rollstuhl begegnet sind. Isabelle Mock, Hannover-Calenberger Neustadt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Michael Hagemann aus der Südstadt: „Unfallgefahr“

Durch diesen Haus- und Hofeingang sollen Gelbe Tonnen rumpeln? Dafür war keiner der Anwohnenden bereit. Lieber bringen sie ihren Müll selbst weg. © Quelle: Michael Hagemann

Vor dem Haus ist kein Platz für eine weitere Tonne. Zum Hinterhof geht es einige Stufen herunter und nach der Hoftür noch eine Stufe abwärts, die Türen sind schmal. Das Durchschieben der Tonne mag niemand aus dem Haus übernehmen, auch aufgrund der Unfallgefahren. Deshalb werden die Anwohnerinnen und Anwohner den Müll selbst auf den Wertstoffhof bringen. Michael Hagemann, Hannover-Südstadt

Leser Dr.-Ing. Thomas Ehrhorn aus der Nordstadt: „Treppauf, treppab“

Hauseingang in der Nordstadt: Ein Container findet hier keinen Platz. © Quelle: Dr.-Ing. Thomas Ehrhorn

Für einen Container gibt es keinen Platz: Der Hinterhof ist nur über das Treppenhaus erreichbar, treppauf und treppab. Das heißt, Aha muss drei Tonnen mit jeweils 240 Litern aufstellen, die dann alle zwei Wochen durch das Treppenhaus gezogen werden müssen. Mit der Umstellung von den Säcken auf Tonnen haben sich Technokraten wieder was Schönes einfallen lassen, ohne an die Folgen zu denken. Dr.-Ing. Thomas Ehrhorn, Hannover-Nordstadt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Familie Wessel aus Linden: „Relativ schmaler Fußweg“

Der Fußweg in Linden-Mitte ist schmal. Zukünftig sollen dort noch Gelbe Tonnen Platz finden. © Quelle: Alisa Wessel

Die Situation entspricht genau der in Ihrem Artikel beschriebenen Problematik: Der Hinterhof ist nur über jeweils zwei Treppen mit mehreren Stufen erreichbar, was es uns unmöglich macht, die Tonnen von dort herein- und herauszufahren. Es gibt keinen Vorgarten, sondern nur einen relativ schmalen Fußweg. Familie Wessel, Hannover-Linden

Leserin Manuela Osterthun aus der List: „Denkmalschutz“

Das denkmalgeschützte Haus aus der List: Viele Gelbe Tonnen werden auf dem Gehweg stehen müssen, das passt nicht in das Gesamtbild des Stadtteils, findet die Leserin. © Quelle: Manuela Osterthun

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit, das unter Denkmalschutz steht. Dieses Gesamterscheinungsbild wird aber durch das aktuelle Vorgehen von Aha mehr als in Frage gestellt. Die Gelben Tonnen werden vor dem Haus auf dem Bürgersteig stehen müssen. Bei den Nachbarhäusern ist die Situation vergleichbar. In einer Straße mit zahlreichen denkmalgeschützten Häusern werden dann lauter "bunte" Mülltonnen oder Container stehen! Manuela Osterthun, Hannover-List

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leserin Michaela Martin aus der Oststadt: „Warten auf Sondernutzung“

Steile Treppen im Haus machen es unmöglich, die Tonnen rauszubringen. Ein bürokratischer Aufwand: Die Genehmigung, die Tonnen vor dem Haus aufzustellen, fehlt bis heute. © Quelle: Michaela Martin

Unser Haus hat keine Möglichkeit, die Gelben Tonnen unterzubringen. Der Hinterhof hat keinen Zugang zur Straße und ist nur über zwei enge und steile Kellertreppen zu erreichen. Wir warten noch auf die Bestätigung eines Aha-Mitarbeiters, damit wir beim Tiefbauamt eine „Sondernutzung des öffentlichen Raumes“ beantragen können. Danach müssen wir die Weisung des Tiefbauamtes abwarten, wo und wie die Tonnen aufgestellt werden dürfen. Michaela Martin, Hannover-Oststadt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Red