﻿So läuft das „Trassenleuchten“ bei Großburgwedel

200 Güterzüge, die täglich vor der Haustür vorbeidonnern – das wollen die Menschen in Großburgwedel nicht, und deshalb haben rund 120 trotz Dauerregens beim „Trassenleuchten“ mitgemacht. Auch Politiker aus Bund und Land sind gekommen.

Leuchtende Kreuze des Widerstands: Mit einem „Trassenleuchten“ haben rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Großburgwedel ihren Protest gegen eine neue Gütertrasse der Bahn ausgedrückt.

Großburgwedel/Hannover. Ortrud Pierson von der Bürgerinitiave „Raumwiderstand“ fasst das zusammen, was die meisten der Teilnehmenden des „Trassenleuchtens“ am Sonnabendnachmittag bewegt: „Da wird wertvolle Natur zerstört, unser Lebensraum, der Lebensraum von unseren Kindern und vielen Tieren, eine Kulturlandschaft wie das Oldhorster Moor – und wofür? Dass ein Zug 15 Minuten am Ziel ankommt. Das kann es doch nicht sein?“

120 Teilnehmer trotz schlechten Wetters

Rund 120 Menschen sind trotz des ungemütlichen Wetters mit Dauerregen, Wind und Temperaturen um 7 Grad zu einem Acker nach Großburgwedel gekommen. Mit Glühwein oder heißem Apfelsaft wärmen sie sich auf, stehen in Grüppchen unter Schirmen, während auf dem Acker mit Lichterketten behängte Kreuze und brennende Fackeln einen stillen Protest ausdrücken.

Mit Regenschirm und Gummistiefel: Die Protestler waren witterungsgemäß gekleidet. © Quelle: Tobias Wölki

Aufs Land gezogen wegen der Ruhe – und nun kommt die Bahntrasse

Viele Protestler sind über 50, sie erzählen, dass sie vor Jahren aufs Land gezogen sind, damit hier ihre Kinder in der Natur spielen können und sie genügend Platz für ihre Pferde und Hunde haben. Nun solle 150 oder 200 Meter von ihrem Haus entfernt möglicherweise eine neue Bahntrasse vorbeiführen. Bis zu 200 Güterzüge könnten hier täglich vorbeidonnern, kritisieren die Trassengegner. Sie betonen, dass sie natürlich für den Ausbau des Bahnverkehrs seien, aber eben nicht vor ihrer Haustür, und schon gar nicht, nachdem sich alle Beteiligten 2015 darauf geeignet hätten, dass man vorhandene Strecken erweitern und nicht neue Trassen bauen wolle. Die Menschen fühlen sich vorgeführt, werfen der Bahn "Geheimniskrämerei" vor. Wie eine Gütertrasse mit einem geplanten Klinikneubau in Großburgwedel zusammengehen soll, ist auch völlig unklar.

Erst im November war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn offenbar doch eine Neubaustrecke plant. Im Gespräch sind drei mögliche Varianten. Der Protest von Sonnabend richtet sich gegen die westliche Variante, die analog zur Autobahn 7 durch die Wedemark, vorbei an Großburgwedel bis nach Burgdorf verläuft. Dass diese Gütertrasse wahrscheinlich nicht verwirklicht wird, weil die Bahn die mittlere Variante von Hamburg über Soltau und Bergen bis nach Celle bevorzugt, beruhigt die Menschen aus Neuwarmbüchen oder Isernhagen aber keineswegs. Eine östliche Variante könnte über Celle, Uelzen und Lüneburg verlaufen.

Auch wenn die westliche Variante nicht die von der Bahn bevorzugte ist, die Menschen von der Bürgerinitiative bleiben skeptisch. © Quelle: Tobias Wölki

Bundespolitiker von Plänen der Bahn überrascht

Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Hendrik Hoppenstedt, der wie seine Kollegin von der SPD, Rebecca Schamber, und Landtagsabgeordneter Tim Julian Wook zum „Trassenleuchten“ gekommen sind, sagt, er habe sich gewundert, dass die Neubaupläne der Bahn doch so konkret seien. Es sei klar, dass man bei Bauprojekten Alternativen prüfe, aber hier gehe es offenbar um mehr als um eine bloße Alternative.