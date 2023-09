Schulbiologiezentrum Hannover feiert seinen 140. Geburtstag

Hannover. Das Schulbiologiezentrum in Burg sein 140-jähriges Bestehen. Zwölf Aussteller bieten am Sonntag, 10. September, zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Gelände mehr als 35 Angebote: Vorträge, Aktionen und Führungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Upcycling und solidarische Landwirtschaft. Es gibt ein musikalisches Bühnenprogramm unter anderem mit den Lerchentaler Alphörnern und Close Together von der Calenberger Musikschule sowie Walking Acts auf Stelzen.

Der Eintritt ist frei. Eingänge für die Besucher sind am Vinnhorster Weg und am Burgweg. Zu den prominenten Gästen der Jubiläumsfeier gehören Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg und Oberbürgermeister Belit Onay (beide Grüne).

HAZ