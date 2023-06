﻿Wie die Neuntklässlerinnen Nihal und Meryem aus Hannover die Welt besser machen wollen

Kleefeld. Die Idee für ihr Forschungsprojekt kam Nihal und Meryem von den Leinetalschulen in Kleefeld durch ihre ukrainischen Mitschülerinnen, die vor Putins Angriffskrieg nach Deutschland geflohen sind. Wie, so fragten sich die beiden Neuntklässlerinnen, können die Ukrainer nach Kriegsende wieder in ihrer Heimat leben, wenn der Boden durch Schwermetalle vergiftet ist? Und so forschten die Mädchen fast ein Dreivierteljahr lang und entwickelten ein natürliches Verfahren zur Reinigung von durch Munition kontaminierten Böden mithilfe von Hyperakkumulatorpflanzen.

Sie wollen durch Schwermetall verseuchte Böden auf natürliche Weise wieder nutzbar machen: Nihal (l.) und Meryem von den Leinetalschulen haben bei internationalen Wettbewerben mit ihren Forschungsergebnissen überzeugt. © Quelle: Katrin Kutter

Wie kommt das Schwermetall wieder aus dem Boden?

Dabei verglichen sie die Wirkungen von Sonnenblumen-, Senf- und Lavendelpflanzen und stellen fest, dass Lavendel am effektivsten ist: Rund 46 Prozent des Schwermetalls hatte die Pflanze in ihren Zweigen eingeschlossen. Bei der Untersuchung wurden die Schülerinnen nicht nur von Lehrkräften der Leinetalschulen, sondern auch von Mitarbeitern der Leibniz-Universität unterstützt. Die Leinetalschulen sind eine Privatschule, die insgesamt 273 Schüler aus 48 Nationen besuchen und die sowohl eine Realschule als auch ein Gymnasium umfasst. Die Unterrichtssprache ist Englisch.

Keine Konkurrenz, sondern ein gemeinsames Ziel: Die Natur retten

Präsentation auf Englisch: Zwei Schülerinnen der Leinetalschulen haben herausgefunden, dass Lavendel Schwermetall im Boden bindet. © Quelle: Katrin Kutter

Für ihre wissenschaftliche Arbeit, die sie komplett auf Englisch konzipierten und vortrugen, wurden die 16-jährige Nihal und die 15-jährige Meryem beim internationalen Wettbewerb Vilipo im litauischen Vilnius mit einer Goldmedaille ausgezeichnet – ihr Projekt gehört zu den Top zehn. Auch bei dem englischen Wettbewerb International Greenwich Olympiad in London überzeugten sie mit ihrem Konzept.

Gemeinsam die Natur retten: Die Neuntklässlerinnen Nihal (l.) und Meryem haben ihr Projekt auch in London vorgestellt. © Quelle: privat

Dort hatten laut Schulsozialarbeiterin Gülende Albayrak 365 Schüler aus 48 Ländern mit insgesamt 210 Projekten teilgenommen. „Ich habe durch die Wettbewerbe richtig viel Neues gelernt“, sagt Meryem, „gerade das selbstständige Arbeiten.“ Das Experimentieren sei eine ganz andere Herausforderung gewesen als der Unterricht nach Lehrplan. Wichtig sei ihnen gewesen, eine natürliche Bodenreinigungsmethode zu entwickeln und keine Chemie einzusetzen, betonen die Mädchen.

Nihal gefiel vor allem, dass alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer dasselbe Ziel hatten, nämlich die Natur zu retten: „Es ging nicht darum, besser zu sein als die anderen und eine Medaille zu bekommen“, sagt sie, „sondern darum, etwas gemeinsam zu erreichen“.

Schülerinnen punkten auch mit Zeichnungen in Vilnius

Zeichnet gern: Siebtklässlerin Orlanda war bei einem internationalen Wettbewerb in Vilnius erfolgreich. © Quelle: Katrin Kutter

Beim Vilipo-Wettbewerb in Vilnius waren die Schülerinnen nicht nur im Bereich Umweltforschung erfolgreich, sondern auch künstlerisch. Siebtklässlerin Orlanda, gerade 13 Jahre alt geworden, hatte ein Bild gezeichnet, bei dem aus Lavendel Hochhäuser wachsen, so stellt sie Natur und Industrie gegeneinander – auch dafür gab es eine Goldmedaille. Eine sich im Wasser spiegelnde Stadtsilhouette hatte die 14-jährige Achtklässlerin Sophia am Tablet gezeichnet.

Spiegelnde Stadtlandschaft: Achtklässlerin Sophia hat ihr Bild am Tablet gestaltet. © Quelle: Katrin Kutter

Die vier Mädchen seien die ersten Schülerinnen der Leinetalschulen, die an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben, erzählt Sozialarbeiterin Albayrak, sie seien beispielgebend für viele andere, die jetzt auch mitmachen wollten. „Dazu ist aber viel Einsatz neben der Schule nötig“, sagt sie. Für soziale Medien oder andere Freizeitbeschäftigungen bleibe dann deutlich weniger Zeit.

In Vilnius: Meryem (r.), Orlanda und Nihal (l.) präsentieren ihre Projekte vor Ort, Sophia nimmt online teil. © Quelle: privat

Nächstes Ziel: Jugend forscht

Wollen weiterforschen: Die Neuntklässlerin Nihal (l.) und Meryem von den Leinetalschulen. © Quelle: Katrin Kutter

Nihal und Meryem schreckt das nicht ab – sie wollen weiterforschen, ihr nächstes Ziel ist die Teilnahme bei Jugend forscht. Sie wollen nicht nur herausfinden, wie man kontaminierte Böden reinigen kann, sondern wie man das gesammelte Schwermetall weiter nutzen kann, etwa in der Industrie. „Das ist der zweite Teil unseres Projekts“, sagt Nihal. Auch dabei wollen die Schülerinnen ihre Zusammenarbeit mit der Universität fortsetzen. Ihre Forschungsergebnisse müssten sie mit der Welt teilen, hatten Jurymitglieder in Vilnius zu ihnen gesagt. Für einen reinen Schulwettbewerb seien sie viel zu wichtig.

