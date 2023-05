﻿Hannovers Südstadtschule hat jetzt ein Bienenvolk

Südstadt. Der Einzug fand mit viel Wasser von oben und mithilfe eines Regenschirms statt – die Südstadtschule hat jetzt ein eigenes Bienenvolk, und ab Sommer soll es auch eine Bienen-Arbeitsgemeinschaft an der Grund-, Haupt- und Realschule in der Südtadt geben. Bis dahin kümmern sich drei Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 6 und 9 um die Tiere, sie haben auch den Bienenstock zusammengebaut. Die Lehrerinnen Tomke John, Katrin Wiesel und Marina Haske haben beim Schulbiologiezentrum eine Fortbildung gemacht und sind jetzt Imkerinnen.

Mit Bienen lernt man besser

Diesen Bienenstock haben Schüler der Südstadtschule selbst gebaut. © Quelle: privat

Mit dem neuen Bienenvolk sollen bei den Kindern und Jugendlichen etwaige Ängste abgebaut werden, sagt Tomke John, außerdem gehe es auch um Umweltbildung. Bienen seien in der Natur auch für Menschen sehr wichtig. Das Bienenvolk helfe beim emotionalen und anschaulichen Lernen. Auch viele andere Schulen in der Region Hannover setzen bereits auf Bienenvölker und verkaufen bei Schulveranstaltungen dann selbst gemachten Honig oder Kerzen aus Bienenwachs. An der Südstadtschule steht das Bienenprojekt noch am Anfang, aber die Freude nach dem Einzug der Insekten ist bei Kindern und Lehrkräften jedenfalls groß.