﻿Umweltschutz und Klimawandel: Warum eine Elfjährige aus Hannover dazu einen Leserbrief schreibt

Hannover. Die Liste ihrer Kritikpunkte ist ziemlich lang – und mit dicken Frage- und Ausrufezeichen und Emojis versehen. „Wir müssen es mal lassen“, hat die elfjährige Madita Menkens einen Leserbrief an diese Redaktion überschrieben. Die Themen sind fein säuberlich über dem Brief notiert: Klimawandel und Umweltschutz. Was dann folgt, liest sich stellenweise fast wie eine Anklageschrift. In jedem Fall aber ist es ein flammender Appell eines Kindes an die Erwachsenen, sich endlich ernsthaft mit Umweltfragen zu beschäftigen. Ihr Text zeigt deutlich, wie nahe der Klimawandel schon Kindern in Maditas Alter geht. „Ich bin zwar erst 11 Jahre“, schreibt das Mädchen. „Aber ich möchte eigentlich eine schöne Umwelt, ein schönes Leben ohne so viele Umweltprobleme!!!!!“

Lesen ist Maditas große Leidenschaft

Was ist das für ein Mädchen, das sich so für die Umwelt engagiert? Wer Madita zu Hause in Groß-Buchholz besucht, merkt schnell, dass sie sich für ziemlich viele verschiedene Dinge interessiert. Eine große Weltkarte hängt in ihrem Kinderzimmer. Das Bücherregal ist proppenvoll, Bände der „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer, stehen neben dem „Lotta-Leben“ oder dem „Tatort der Kuscheltiere“ von Alice Pantermüller. 230 Bücher habe sie, berichtet Madita stolz. Lesen sei ihre große Leidenschaft. Aber der Umweltschutz beschäftigt sie eben auch. Vor allem die Tatsache, dass so wenig Leute sich darum kümmerten. Deshalb hat sie sich ihren Frust auf einer langen Autofahrt mit Bruder Jonte und den Eltern Stefan und Anika Menkens in einem Rutsch von der Seele geschrieben.

Voller Emotionen: Maditas Brief ist mit vielen Frage- und Ausrufezeichen sowie Emojis übersät. © Quelle: Ilona Hottmann

„Leute, seht ihr nicht, wie schlecht es der Erde, der Umwelt und dem Regenwald geht?“, heißt gleich die erste Frage in ihrem Brief. Dass so viele Menschen Verhaltensänderungen zugunsten des Umweltschutzes immer weiter aufschieben, statt endlich etwas zu verändern, findet Madita richtig blöd. Ihr Appell richtet sich zunächst einmal tatsächlich an die Politik. „Die sagen in der Politik immer, da muss mal was gemacht werden. Aber da macht keiner was“, ist Madita überzeugt. Welche Politikerinnen und Politiker kennt sie denn? Den Namen Annalena Baerbock habe sie schon mal gehört, sagt die Elfjährige. Und Olaf Scholz. Und Angela Merkel natürlich. Madita lacht. Sie weiß, dass in der Politik Entscheidungen getroffen werden. Das, findet sie, reicht erst mal.

Warum hält man sich eigentlich so lange mit den „Autobahnregeln“, also der Frage nach Tempolimits auf, statt gleich viel konsequenter vom Auto auf andere Verkehrsmittel umzusteigen?, fragt das Mädchen weiter. Verfolgt sie als Elfjährige tatsächlich schon die Debatten um das Tempolimit? Sie habe ihren Vater schon öfter gefragt, warum die Autos auf der Autobahn so schnell fahren und warum der CO2-Ausstoß eigentlich schädlich sei, erzählt Madita. Keinen interessiere, wie schlecht Flugzeug, Auto und Schiff für die Umwelt seien, sagt sie. „Wir sollten mehr Fahrrad, Bus und Bahn fahren.“ Madita selbst fährt jeden Tag zwei Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule.

Mag Bücher: Madita Menkens, elf Jahre alt. © Quelle: Ilona Hottmann

„Müll in den Weltmeeren ist soooooo schlimm!!!“

Die Elfjährige interessiert sich aber nicht nur für den Umweltschutz vor Ort. Auch um den Regenwald und dessen Schutz geht es ihr. Oder um den vielen Plastikmüll, der die Weltmeere verschmutzt. In Nachrichtenfernsehsendungen für Kinder hat sie immer wieder Berichte von mit Plastik übersäten Meeresoberflächen gesehen. „Müll, Müll, Müll, Müll, abgestorbene Korallen , Tiere (teilweise tot), lebende Tiere, die Müll fressen!!“ – so schreibt sie. Und: „Das ist soooooo schlimm!!!“ Spricht sie mit ihren Freunden über solche Themen, oder behandelt sie diese in der Schule? In die Schule gehöre das eigentlich nicht; meistens, sagt sie, denke sie zu Hause drüber nach.

Vater Stefan Menkens: „Nutella wird bei uns boykottiert“

Vater Stefan Menkens, selbst Erdkundelehre, merkt auch im Unterricht deutlich, dass Klimawandel und Umweltschutz schon bei den Schülern in den unteren Jahrgängen in der weiterführenden Schule ein Thema sind. Er wolle seinen Kindern ein Vorbild zu sein. „Wir versuchen, sehr wenig Auto und viel Fahrrad zu fahren und weniger Fleisch zu essen. Nutella wird hier boykottiert“, sagt der 45-Jährige. Mutter Anika Menkens, auch Lehrerin, aber für Deutsch und Englisch, backt viel Brot selbst, sie bemüht sich, insgesamt den Zucker zu minimieren. „Wir versuchen, vieles selber zu machen“, sagt die 43-Jährige. Brot vom Bäcker trägt sie beispielsweise im selbst gemachten Brotbeutel nach Hause. Statt immer wieder neue Plastiktüten zu benutzen, bringt sie Tupperschalen für den Einkauf mit. Papiertüten werden mehrfach benutzt. „Wir sind keine Moralapostel. Wir machen nicht alles richtig“, sagt sie. „Aber am Ende summieren die Kleinigkeiten sich“.

Madita findet: Umweltsünden sollten verboten werden

Madita ist mit ihren elf Jahren deutlich radikaler unterwegs. Sie fände es gut, Umweltsünden zu verbieten, schreibt sie in ihrem Brief. „Kann es denn so schwer sein, einfach mal konkret zu sagen: Wir verbieten dies und das und jenes???“, fragt sie sich.

Die Antwort wird die Zukunft zeigen.