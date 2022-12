﻿Hannover hält noch ein Jahr an der Umweltzone fest – obwohl das laut Experten nicht mehr nötig ist

Die Stadt Hannover will die Plakettenregelung erst Anfang 2024 aufheben, obwohl Fachleute davon ausgehen, dass die Umweltzone bereits im kommenden Jahr nicht mehr nötig sein wird. Grüne, SPD und CDU haben am Montag im Umweltausschuss einen Antrag der FDP auf rasche Abschaffung abgelehnt.

Hannover. Hannovers Umweltzone wird aller Voraussicht nach noch bis Anfang 2024 bestehen bleiben – obwohl Fachleute davon ausgehen, dass die Plakettenregelung bereits im kommenden Jahr nicht mehr nötig sein wird. Einen Antrag der FDP, die Umweltzone bereits Mitte kommenden Jahres abzuschaffen, hat der Umweltausschuss am Montag mit den Stimmen von Grünen, SPD und CDU abgelehnt. „Eigentlich gibt es keine Rechtfertigung mehr für eine Verzögerung“, sagte FDP-Ratsfrau Ulla Ihnen in der Sitzung.

Feinstaub schon lange kein Problem mehr

Die Umweltzone hat die Stadt 2008 geschaffen, um die Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren. Während die Feinstaubwerte bereits seit vielen Jahren unterhalb der EU-Grenzwerte liegen, stellte das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid noch ein Problem dar. Das hat sich inzwischen geändert. In den vergangenen Jahren lagen die Werte an vier städtischen Messpunkten deutlich unterhalb des EU-Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Lediglich in der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Straße waren die Messwerte noch höher als erlaubt, aber auch das hat sich geändert.

Gewerbeaufsichtsamt: Hannover hält Grenzwert in 2023 ein – auch ohne Umweltzone

Das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, zuständig für Luftmessungen, geht in diesem Jahr davon aus, dass in der Friedrich-Ebert-Straße ein Kubikmeter Luft mit etwa 37 Mikrogramm Stickstoffdioxid belastet wird. Wäre die Umweltzone bereits in diesem Jahr abgeschafft worden, läge die Belastung knapp unterhalb der zulässigen Grenze, hat das Amt in einer Modellrechnung ermittelt. Eine klare Entwarnung geben die Experten in ihrem neuesten Bericht für 2023 und 2024: In diesen Jahren werde die Verschmutzung mit Stickstoffdioxid deutlich unterhalb des Grenzwerts liegen – auch ohne Umweltzone.

Die Stadtverwaltung hatte im Oktober in einer Ausschusssitzung mitgeteilt, dass sie die Weichen dafür stellen wolle, die Umweltzone abzuschaffen. Dafür braucht es die Zustimmung der Ratsgremien. Aller Voraussicht werde die Plakettenregelung zum 1. Januar 2024 aufgehoben, hieß es vonseiten der Stadt.