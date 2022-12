﻿Umzug: Polizei Hannover räumt Außenstelle an der Marienstraße

Hannover. Die Polizeidirektion Hannover gibt ihr jahrzehntelang genutztes Dienstgebäude an der Marienstraße auf. In dem Bürohaus in der Südstadt, das seit Oktober 1976 vom Land angemietet ist, ist derzeit maßgeblich der Präventions- und Fortbildungsbereich der Polizeiinspektion (PI) Hannover untergebracht. Doch kommendes Jahr ist Schluss – offiziell aus wirtschaftlichen Gründen. Doch laut Ermittlerkreisen sind es vielmehr Probleme mit der Gebäudesubstanz.

Polizisten, die lange Zeit in der Südstadt tätig waren, berichten von einem deutlichen Renovierungsbedarf. Nach Informationen dieser Redaktion ist das Gebäude seit Langem nicht im besten Zustand. Demnach war der Keller bereits vor Jahren muffig, ein Gutachter stellte laut einem inzwischen pensionierten Ermittler „ein massives Schimmelproblem“ fest. Auch die sanitären Anlagen sind sanierungsbedürftig. Aufgrund dessen soll das Landeskriminalamt, das an der Marienstraße ebenfalls Räume unterhielt, bereits vor Jahren seine Beamtinnen und Beamten abgezogen haben.

Pensionierter Beamte: Umzug „vom Regen in die Traufe“

Auch auf konkrete Nachfrage äußern sich weder Polizeidirektion (PD) noch das Innenministerium dazu. PD-Sprecherin Natalia Shapovalova nennt die „großen Leerstände“ als Grund, „die Fortführung des Mietvertragsverhältnisses auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zu betrachten“. Zu den Kosten macht sie ebenso keine Angaben. Ministeriumssprecherin Nadine Bunzler-Devoucoux teilt mit, durch eine zusätzliche Anmietung für die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) innerhalb Hannovers seien Räume frei geworden. So ist es gelungen, die Einheiten aus der Marienstraße „absehbar anderweitig unterzubringen“.

Die Prävention zieht also in Bestandsliegenschaften der PI um. Die übrigen Teile finden ihr neues Zuhause bei der ZPD in der List – "übergangsweise", wie Shapovalova sagt. Doch ob das ein Gewinn für die Beamtinnen und Beamten ist, bleibt fraglich. Erst Ende November schrieben die Polizisten der dortigen Hundertschaften einen Brandbrief an diese Redaktion und bezeichneten ihre Kaserne als "Moloch": offene Leitungen in den Toiletten, Duschen, die wegen Legionellen gesperrt waren, Risse im Mauerwerk, Wasserschäden. Der pensionierte Beamte aus der Südstadt kommentiert den Umzug zur ZPD als "vom Regen in die Traufe".

Miete an der Marienstraße endet nach 47 Jahren

Außerdem wollten PD und Ministerium den Standortwechsel laut Ermittlerkreisen bereits zum 31. Dezember vollziehen. Doch das scheiterte offenbar an passenden Ausweichquartieren, die erst gefunden werden mussten. Polizei und Ministerium schweigen dazu, sprechen aber übereinstimmend vom Mietende „im Laufe des Jahres 2023“. Konkreter werden sie nicht. Klar ist damit lediglich, dass die fast ein halbes Jahrhundert währende Dauermiete nach 47 Jahren endet. Eine weitere Nutzung durch die niedersächsische Polizei ist laut Ministeriumssprecherin Bunzler-Devoucoux „nicht vorgesehen“.