﻿„Unterbringungsmöglichkeiten vollständig erschöpft“: Region Hannover hat nicht genug Plätze für minderjährige Flüchtlinge

Hannover. Es gibt immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Region Hannover – und die Verwaltung kann nicht mehr alle von ihnen unterbringen. Auf diese prekäre Situation hat jetzt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) aufmerksam gemacht und Abhilfe gefordert, um die Krise bewältigen zu können. Demnach kann die Regionsverwaltung bereits jetzt 14 minderjährigen Geflüchteten keine Unterkunft mehr anbieten – Tendenz steigend.

Am Donnerstag, 28. September, hat die Region Hannover – sie ist bei der Unterbringung zuständig für 16 Umlandkommunen mit 460.000 Einwohnern – neue Zahlen offengelegt. Demnach hat sich die Zahl der jungen Geflüchteten seit Dezember 2021 von 71 auf 170 (Stand September 2023) erhöht. Im Vergleich zum August 2022, wo es noch 46 junge Menschen waren, bedeutet das beinahe eine Vervierfachung der Personen, die untergebracht werden müssen. 

Seit 2015 werden die meist männlichen Jugendlichen per Quote den einzelnen Jugendämtern zugewiesen. Seit Januar 2023 hat sich die Aufnahmequote für diese Flüchtlingsgruppe, die das Land Niedersachsen der Region Hannover zuweist, von 120 auf 182 erhöht. Da bundesweit alle Behörden mit der Situation überfordert sind, werden die Unter-18-Jährigen offenbar teilweise einfach in den Ämtern abgegeben.

Bisherige Quartiere reichen nicht mehr aus

„Schreibt man die aktuelle Fallzahlentwicklung bis Ende des Jahres 2023 fort, so sind mindestens 50 weitere Plätze erforderlich, um die Aufnahmeverpflichtung zu erfüllen“, heißt es in einem Papier der Regionsverwaltung. Dabei geht es um die Erstaufnahme der jungen Menschen. Derzeit fehlen der Region rechnerisch 65 Plätze, um die Minderjährigen weiter auf ihren Aufenthalt in Deutschland vorzubereiten. „Die Unterbringungsmöglichkeiten sind vollständig erschöpft“, heißt es weiter. Die Verwaltung denkt bereits darüber nach, die Jugendlichen in Hotels einzuquartieren.

Bislang hat die Region die Unterbringung noch bewältigen können. So wurde die Jugendbildungsstätte im Jugendgästehaus Gailhof (Wedemark) als Flüchtlingsherberge umgenutzt. Auch die Jugendhilfeinrichtung Waldhof (Barsinghausen) stand für junge Migranten zur Verfügung. Doch das reicht nicht mehr.

Es fehlt auch an Erzieher und Sozialpädagogen

Es fehlt außerdem an Fachkräften für die Betreuung der oft traumatisierten Jugendlichen. Krach fordert, zur Entlastung die Quote der nichtqualifizierten Kräfte in der Flüchtlingsbetreuung von derzeit 25 auf 50 Prozent zu erhöhen.

Seit Oktober 2021 ist die bundesweite Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von 17.764 auf jetzt 36.609 gestiegen. In den Kommunen und Landkreisen herrscht Alarmstimmung. „Anders als bei der Flüchtlingskrise 2015/2016 fehlt es vor allem an Fachkräften“, erklärte Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, der Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages. Es sei ein Notfallplan des Landes nötig.

