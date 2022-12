Mit Gullydeckel Scheiben eingeworfen: Unbekannte rauben Juwelier in Limmer aus

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Limmer ein Juweliergeschäft ausgeraubt. Mit einem Gullydeckel warfen sie die Scheiben des Schmuckshändlers ein, um an die Beute zu kommen. Schon am Vortrag hatten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht.

Hannover. Zwei bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Dienstag in ein Juweliergeschäft in Limmer eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, warfen die Diebe mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheiben des Ladens in der Badenstedter Straße ein. Sie nahmen mehrere Schmuckstücke an sich und fuhren auf Fahrrädern davon.

Zeugen beobachteten die Tat und riefen die Polizei. Die Beamten konnten die Diebe allerdings nicht ergreifen. Daher sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen.

Zeugen beobachten zwei Männer mit Gullydeckel

Die beiden maskierten Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der beiden trug weiße Turnschuhe, der andere eine Jogginghose der Marke Adidas. Das Diebesgut transportierten sie wahrscheinlich in einer großen schwarzen Tasche.

Bereits am Vortag hatten Zeugen zwei Männer in der Nähe des Juweliers gesehen, die einen Gullydeckel über die Straße trugen. Als sie angesprochen wurden, ließen sie den Kanaldeckel fallen und liefen davon. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang,

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 39 15 zu melden.

Von Sascha Priesemann