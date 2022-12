Unbekannte sprengen Üstra-Automaten in Hannover-Marienwerder

Die Polizei Hannover sucht einen Unbekannten, der in der Nacht zu Dienstag einen Ticketautomaten der Üstra gesprengt hat. Der Tatort befindet sich an der Stadtbahnstation Pascalstraße in Marienwerder. Auch das Wartehäuschen der Haltestelle wurde demoliert.

Hannover. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Fahrscheinautomaten der Üstra in Hannover-Marienwerder gesprengt. Das Gerät an der Stadtbahnhaltestelle Pascalstraße wurde zerstört, auch das Wartehäuschen nahm Schaden. Die Verwüstung war so enorm, dass es sogar Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr gab.

Der Tatort liegt auf der stadteinwärts führenden Seite mit Fahrtziel Roderbruch. Die Sprengung erfolgte laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova gegen 3.05 Uhr „auf eine noch unbekannte Art und Weise“. Der oder die Täter erbeuteten das Geld aus dem Automaten, die Höhe ist ebenfalls noch unklar. Die Maschine wurde bis auf Weiteres demontiert.

Aufräumarbeiten beeinträchtigen Bahnverkehr

„Durch die Sprengung gingen auch mehrere Glaselemente des Vorbaus kaputt“, sagt Shapovalova. Das Spurensichern und Aufräumen hatte zur Folge, dass der Stadtbahnverkehr der Linie 4 etwa eine Stunde nicht planmäßig lief. Die Kriminalpolizei erbittet nun Hinweise unter Telefon (0511) 109 55 55.