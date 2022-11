﻿Unbekannte verwüsten IGS Südstadt in Hannover – Unterricht muss ausfallen

Die Polizei Hannover ermittelt in der IGS Südstadt. In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte ins Schulgebäude eingestiegen und haben dort nach ersten Erkenntnissen massive Schäden angerichtet. Das genaue Ausmaß ist unklar, der Unterricht musste aber ausfallen.

Hannover. Unbekannte haben am Freitag den Schulalltag an der IGS Südstadt in Hannover durcheinandergewirbelt. Randalierer stiegen offenbar in der Nacht zu Freitag in das Schulgebäude, laut einer morgendlichen Notiz der Leiterin an die Eltern ist die Schule „im Bereich der Verwaltung von starkem Vandalismus betroffen“. Deshalb muss der komplette Unterricht der Klassen fünf bis zehn ausfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie Behördensprecher Marcus Schmieder am Vormittag mitteilte, sind sowohl der Alt- als auch Neubau der IGS an der Pfalzstraße betroffen. Der mögliche Tatzeitraum wird auf Donnerstagabend bis Freitag, etwa 6.20 Uhr, eingegrenzt. „Zuvor fand in der Schule noch ein Elternabend statt“, sagt Schmieder.

Vandalismus: Kriminalpolizei in der IGS Südstadt

Momentan geht die Polizei davon aus, dass in der IGS nur randaliert wurde. Es gebe mehrere Zerstörungen, die genaue Art und Örtlichkeiten sind aber noch Bestandteil der Ermittlungen. „Bisher konnte nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde“, sagt Schmieder. Der Kriminaldauerdienst rückte zur umfangreichen Spurensicherung an.

Deshalb und wegen der Aufräumarbeiten müsse der Unterricht entfallen. „Ich gehe davon aus, dass der Unterricht am Montag regulär stattfindet“, schreibt die Leiterin in ihrer Nachricht. Für ein Statement war die IGS Südstadt am Freitagmorgen nicht erreichbar.