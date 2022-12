﻿Unbekannter schießt in Hannover mit Luftgewehr auf eine Krähe

Hannover: Randalierer verwüsten Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule

Unbekannte haben in der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule in Hannover gewütet. Die Täter rissen unter anderem Seifenspender und Deckenplatten in Toiletten sowie Umkleiden heraus. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, für Vereine ist die Halle vorerst gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.