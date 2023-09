Und die Kunst ist doch politisch: Oper und Schauspiel positionieren sich gegen Rechts

Liebe Leserinnen und Leser,

gestern wurde ein 39-jähriger Mann von der Polizei gefasst. Er hatte rassistische Parolen an die Fenster des Ladens meiner ehemaligen Mitschüler gesprüht. Hier in unserer Stadt. Ich kann seitdem an nicht viel anderes denken. Obwohl mich dieser Vorfall nicht überrascht hat, hat er mich erschüttert. (...) Wenn ich hier vom Schmerz erzähle, vom Unwohlsein und von dem Vorfall auf der Lister Meile mit den schlimm beschmierten Fenstern, dann ist das eine Einladung. Eine Einladung hinzusehen und hinzuspüren.“

Diese bemerkenswerten Worte stammen von der hannoverschen Schauspielerin Denise M‘Baye. Bevor am Freitag mit „Richard III.“ die Spielzeit am Schauspielhaus eröffnet wurde, wurde im Hof gefeiert. Aus diesem Anlass hatte Intendantin Sonja Anders die Künstlerin zu einer Rede eingeladen. M‘Baye hatte eigentlich über etwas anderes sprechen wollen, erinnerte nun aber eindringlich „an unser aller Pflicht, hinzusehen, wenn in unserer Stadt, in unserem Umfeld Rassismus geschieht, wenn Menschen diskriminiert oder angegriffen werden“.

Nur einen Tag später war das große Unbehagen, das die Gesellschaft derzeit mit Blick auf das Lauterwerden rechter und rechtsextremer Äußerungen und Handlungen erfasst, erneut Thema in zwei Reden, dieses Mal an der Staatsoper: Intendantin Laura Berman sprach zu Beginn des Festkonzertes über ihre eigenen Erfahrungen mit antisemitischen Anfeindungen. Sie war vor wenigen Monaten Opfer einer Hassmail geworden, deren Absenderin mittlerweile zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Berman sagte nun, es sei wichtig gewesen, dass die Staatsoper als Institution auf die Hassbotschaft reagiert habe und nicht sie selbst als Privatperson: „Es geht hier schließlich nicht um ein privates, sondern um ein gesellschaftliches Anliegen.“ Später erklärte Andreas Schober, Vorsitzender der Stiftung Staatsoper: „Dass es noch immer solche menschenverachtenden Töne in unserer Gesellschaft gibt, ist erschütternd und offenbart, wie wichtig es ist, dass jeder von uns sich dagegen verwehrt.“

HAZ-Kulturredakteur Stefan Arndt hat das Geschehen an beiden Eröffnungstagen für Sie zusammengefasst. „Die Kunst kann dabei helfen, die Realität klarer zu erkennen“, schreibt er in seinem sehr lesenswerten Kommentar - und erklärt, warum es sich in beiden Fällen nicht um zufällige Einzeltaten handelt. E-Mail und Schmierereien seien vielmehr Ausdruck des gesellschaftlichen Klimas: „Häme, Hass und Hetze gedeihen darin gerade so gut wie lange nicht.“

Wenn ich hier vom Schmerz erzähle, vom Unwohlsein und von dem Vorfall auf der Lister Meile mit den schlimm beschmierten Fenstern, dann ist das eine Einladung. Eine Einladung hinzusehen und hinzuspüren. Denise M'Baye, Schauspielerin aus Hannover, nimmt in ihrer Rede zum Beginn der neuen Spielzeit am Schauspiel Hannover Bezug auf rassistische Schmierereien an den Schaufenstern einer "Dean&David"-Filiale

Die Siedlung am Würmsee: In diesem Bungalow soll Robert E. sein Opfer überfallen haben. © Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Würmsee-Prozess: Heute wird das Urteil erwartet

Zwei Mal schon musste der Termin verschoben werden, nun aber könnte am Montag, 11. September, ein Urteil im Prozess um den mutmaßlichen Mord an Kerstin G. am Würmsee in Burgwedel fallen. Zuvor muss die Verteidigung noch am Landgericht Hannover plädieren. Lesen Sie hier, wie aus einem Vermisstenfall ein mutmaßliches Verbrechen wurde.

Rund 1400 Einwohner leben in Oberndorf im Landkreis Cuxhaven: Nun steht die dortige Freie Schule im Fokus kritischer Berichterstattung. © Quelle: Ingo Wagner/dpa (Archiv)

Vorwürfe gegen eine Freie Schule in Niedersachsen

Werden an einer Freien Schule im Landkreis Cuxhaven Verschwörungserzählungen verbreitet? Die „LernArt“-Schule in Oberndorf wehrt sich gegen die Vorwürfe, das regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg prüft sie. Das ist aktuell bekannt.

... der maskierte Überfall

Auffällig: Mit einer Dalí-Maske, bekannt aus der Serie „Haus des Geldes“ beging ein Mann einen Überfall auf einen Lister Supermarkt. © Quelle: Netflix (Symbolbild)

Unbekannte haben eine Supermarkt-Filiale in der List überfallen. Einer der beiden Täter trug dabei eine Maske, die Netflix-Abonnenten aus der Serie „Haus des Geldes“ bekannt sein dürfte. Mehr dazu lesen Sie hier.

