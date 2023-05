﻿Stau am Pfingstmontag: Sperrungen auf der Autobahn 2 zwischen Lehrte und Peine

Kostenfrei bis 16:42 Uhr lesen

Polizei

Am Pfingstwochenende ist es erneut zu Sachbeschädigungen an Autos gekommen, diesmal am Nordwall, in der Langen Straße und der Kanalstraße. In der letzten Zeit sind in Wunstorf immer wieder Autos durch Steine und Fußtritte beschädigt worden.