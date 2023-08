Der Unfallatlas listet alle Zusammenstöße im Straßenverkehr auf, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Aus der aktualisierten Karte für 2022 geht nun hervor, welche Kreuzungen in Hannover am gefährlichsten sind.

Hannover. Mehr als 2000 Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar Getöteten hat es im vergangenen Jahr in Hannover gegeben. Das geht aus dem neuen Unfallatlas 2022 hervor. Die interaktive Karte der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt alle Punkte auf Deutschlands Straßen, an denen mindestens ein Mensch zu Schaden kam. Aus dem Unfallatlas 2022 lässt sich erneut ableiten, welche die zehn gefährlichsten Kreuzungen in Hannover waren. Zum Glück: Keine Kollision dort endete vergangenes Jahr tödlich.