21-Jähriger bei Wunstorf in die Leitplanke gedrängt: Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hannover. Beim Überholvorgang in die Leitplanke: Um einem vor ihm einscherenden Autofahrer auszuweichen, ist ein 21-jähriger Mann am Sonnabend, 17. Juni, auf der Autobahn 2 bei Wunstorf in die Streckenbegrenzung gefahren. Der unbekannte Verdächtige floh vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher – und nach einer Zeugin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 21-Jährige war mit seinem Auto am Sonnabendmorgen um 6.40 Uhr auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Als er kurz vor dem Parkplatz Bückethaler Knick einen vor sich fahrenden Pkw überholen wollte, wechselte dieser nach Angaben der Polizei plötzlich auf die linke Spur. Der 21-Jährige musste ausweichen und fuhr in die Leitplanke. Er blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Polizei sucht nach Verdächtigem und Zeugin

Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Gegen ihn ermittelt die Polizei Hannover wegen Unfallflucht. Die Einsatzkräfte suchen zudem nach einer Zeugin, die den Unfall beobachtet und angehalten hatte. „Allerdings verließ sie den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover. Wer Hinweise zum Verdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter Telefon (0511) 1098930 zu melden.

HAZ