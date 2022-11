Nach Unfall auf der A2 bei Langenhagen: 51-Jähriger war ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hubertusmesse holt den Wald in die St.-Marien-Kirche

Im Gedenken an den heiligen Hubertus, den Schutzpatron der Jäger, hat der Hegering Isernhagen am Sonnabend nach vier Jahren Pause wieder eine Hubertusmesse in Isernhagen K.B. auf die Beine gestellt. Zahlreiche Gäste bewunderten die geschmückte St.-Marien-Kirche.