﻿Nach Zusammenstoß bei Lehrte-Ost: Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt

In die Leitplanke geprallt: Der Fahrer des Kleintransporters musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Lehrte. Bei einem Unfall auf der A 2 ist in der Nacht zu Donnerstag der Fahrer eines Kleintransporters eingeklemmt und schwer verletzt worden. Kurz nach Mitternacht war das Fahrzeug kurz vor der Ausfahrt Lehrte-Ost (Richtung Hannover) mit einem Lkw zusammengestoßen. „Der Fahrer des Kleintransporters stieß in die Leitplanke, drehte sich und kam zum Stehen“, teilte die Feuerwehr Lehrte in einer Pressemitteilung mit.

Lkw-Fahrer eilt zum Unfallort

Ein glücklicher Umstand: Ein Lkw-Fahrer, der gerade eine Panne am Fahrbahnrand behoben hatte, eilte mit seinem Pannenhelfer zum Unfallort. „Sie warnten die herannahenden Autofahrer mit Taschenlampen vor der Gefahrenstelle“, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Zur Unfallursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Der Kleintransporterfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Hämelerwald, mit 22 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Mann mit ihrem Spezialwerkzeug schnell befreien.

Von Thomas Nagel