Der Berufsverkehr am Donnerstagmorgen rollte in Hannover relativ flüssig.

Unfall auf A2: So lief es im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen in Hannover

Hannover. Start in den Dezember: Mit den üblichen Verzögerungen sahen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Hannover im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen konfrontiert. Das war die Lage auf den Straßen am Mittwochmorgen laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) im Überblick (Stand: 9.00 Uhr):

– Auf der B6 staute sich der Verkehr zwischen dem Seelhorster Kreuz und Pferdeturm auf bis zu zwei Kilometern. Es dauerte fünf Minuten länger auf dieser Strecke – ebenso wie auf dem Südschnellweg in Richtung Ricklingen.

– Auch in Ricklingen selbst stockte der Verkehr. Wer vom Südschnellweg über den Landwehrkreisel stadteinwärts fahren wollte, brauchte dafür fünf Minuten mehr. Von der Frankfurter Allee kommend sowie zwischen Landwehrkreisel und Ricklinger Kreisel lief es ebenfalls nicht fließend.

– Einen Unfall auf dem linken Fahrstreifen gab es auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen. Autofahrende mussten allerdings nur kurzzeitig mit einigen Minuten Verzögerungen rechnen.

