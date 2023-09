Nicht nur bei der Bahn geht es am Dienstag durcheinander, auch auf der A2 in Niedersachsen ist Geduld gefragt. Nach mehreren Unfällen stehen die Reisenden bei Helmstedt lange im Stau.

Hannover. Nach dem Brand eines Güterzug-Wagons in Wunstorf gibt es massive Verzögerungen und Ausfälle bei der Bahn – und auch auf der Straße sieht es nicht viel besser aus. Die A2 war bei Helmstedt am Vormittag für mehrere Stunden wegen zwei LKW-Unfällen voll gesperrt. Derzeit kommt es sowohl in Fahrtrichtung Berlin als auch in Richtung Braunschweig immer noch zu Verzögerungen.