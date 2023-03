﻿Zwei Unfälle auf der A2: Zwischen Braunschweig und Hannover staut sich der Verkehr auf zehn Kilometer

Nach Brand an Gartenlaube in Hainholz: Polizei identifiziert den Toten

Am Dienstag brannte eine Laube in der Kleingartenkolonie Hainholz in Hannover. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute darin eine leblose Person. Nun konnte die Leiche identifiziert werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern hingegen weiter an.