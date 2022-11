﻿Unfall auf der A2 bei Hannover-Langenhagen: Drei Verletzte

Verbindlicher Kodex: Respekt und Regeln sind am Steinhuder Meer gefragt

Regeln für den Umgang mit der Natur und miteinander: Vielfach vermissen die Akteure im Naturpark Steinhuder Meer den gegenseitigen Respekt. In der Steinhuder-Meer-Konferenz haben Teilnehmende aus Neustadt, Wunstorf und ihren Partnerkommunen die Arbeit an einem verbindlichen Kodex begonnen – er soll spätestens in Jahresfrist vorliegen.