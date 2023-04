Unfall auf der A2: Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Feiertag in Isernhagen

Live-Musik, Hüpfburg, Flohmarkt und Co.: Amaro feiert großes Familienfest am 1. Mai

Mit Maibaumfesten sieht es 2023 in Isernhagen mau aus. Wer am Feiertag aber dennoch etwas unternehmen möchte, kann am 1. Mai zum Amaro in Isernhagen N.B. kommen. Dort startet um 10 Uhr ein großes Familienfest mit buntem Programm.