Schwerer Unfall auf der B6 bei Herrenhausen: Mercedes fährt gegen Baum, Kind schwebt in Lebensgefahr

Hannover. Schwerer Unfall auf der B6 bei Hannover-Herrenhausen: An der Schwanenburgkreuzung ist am Dienstagabend, 1. August, ein Mercedes mit etwa fünf Menschen an Bord gegen einen Baum gefahren. Nach ersten Informationen der Feuerwehr saßen in dem Wagen auch Kinder. Ein Fünfjähriges wurde eingeklemmt. Es schwebt in Lebensgefahr. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt, der sich gegen 22.45 Uhr ereignete.

Die genaue Anzahl der Mercedes-Insassen war am Abend noch unklar, es war von vier oder fünf Menschen die Rede. Zunächst hieß es, dass mehrere Kinder in dem Auto saßen. Das konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen. Sie geht neben dem fünfjährigen Kind noch von drei leicht verletzten Erwachsenen aus. Zu Alter und Geschlecht gibt es noch keine Informationen.

Fahrer verliert Kontrolle über Merceds und kollidiert mit Bau

Über den Unfallhergang ist bislang so viel bekannt: Der Mercedes bog vom Bremer Damm in Richtung Süden auf die B6. „Dabei verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle“, so eine Polizeisprecherin am Abend. Der Mercedes kollidierte mit einem Baum auf dem Mittelstreifen und kam kurz vor der Schwanenburgbrücke schwer beschädigt zum Stehen.

Die B6 bleibt während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in südliche Richtung voll gesperrt. Das kann bis in die Nacht dauern. Autofahrer sollten den Bereich umfahren. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Drei schwere Unfälle am 1. August

Es ist der dritte schwere Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in der Region zugetragen hat: Eine Autofahrerin war in den Morgenstunden in der Nähe von Pattensen mit einem Lkw kollidiert. Die 28-Jährige erlag ihren Verletzungen. Der 60-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Im Rückstau des Unfalls verunglückte dann noch ein Tiertransporter, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der Lkw kippte auf die Seite. Die beiden Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 18 Schweine an Bord des Transporters überlebten den Crash.

