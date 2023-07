Unfall auf Schützenplatz: Pkw soll in Menschenmenge gefahren sein

„Perspektive Innenstadt“

Der digitale Marktplatz, den die Stadt Springe mit Geld aus dem Fördertopf „Perspektive Innenstadt“ geschaffen hat, soll die Springer Händler in der Innenstadt unterstützen. Doch was kann die Internetseite springe-erleben.de? Ein genauer Blick zeigt, was gut ist und was etwas besser laufen könnte.