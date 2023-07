Ein Autokran ist am Montagmorgen in Bissendorf umgekippt und auf das Dach eines Hauses gestürzt. Im Gebälk klafft nun ein beachtliches Loch. Zwei weitere Kräne müssen das in Schieflage geratene Fahrzeug bergen.

Wedemark/Hannover. Es ist ein Wochenstart, den so wohl niemand so gebraucht hätte: Ein Autokran ist am Montagmorgen, 10. Juli, bei Dacharbeiten in Wedemark-Bissendorf auf ein Wohnhaus gestürzt. Der Lkw, der den Kranausleger transportiert, war auf die Seite gekippt. Bauarbeiter, Fahrzeugführer oder Anwohner wurden offenbar nicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Bekannt ist bislang nur so viel: An einem Haus an der Rubenstraße liefen gerade Dachdeckerarbeiten, die der Kran unterstützte.