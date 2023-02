﻿Lkw erfasst Radfahrer bei Laatzen – 85-Jähriger stirbt nach Unfall

Zwischen Aggression und Gelassenheit: So reagieren Autofahrer und Passanten auf den Klimaprotest in Hannover

Wüste Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten – die Stimmung beim Klimaprotest Am Königsworther Platz in Hannover ist am Montag gemischt. Einige finden den Protest gut, andere sind sichtlich genervt. Und eine Aktivistin sagt: „Es gibt auch Situationen, in denen ich Angst habe.“