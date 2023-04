﻿Seit 1950 hat die Bahn Anzahl der Übergänge halbiert

Gefahrenstelle: Ein Zug passiert den Bahnübergang bei Neustadt, an dem am Sonntagmorgen ein Auto von einem Zug erfasst worden war. Die drei Insassen kamen ums Leben. In Niedersachsen gibt es noch 2000 Übergange, die Anzahl baut die Bahn kontinuierlich ab.

Hannover. Um die Anzahl von Unfällen an einem Bahnübergang zu reduzieren, baut die Bahn AG nach eigenen Angaben seit Jahren die Übergänge ab: „Seit 1950 hat sich der Bestand an Bahnübergängen im Netz der Deutschen Bahn mehr als halbiert. Anlagen, an denen es vermehrt zu Unfällen kam, wurden und werden vorrangig beseitigt, beziehungsweise mit Technik ausgestattet“, so eine Unternehmenssprecherin am Montag. In Niedersachsen gibt es noch rund 2.000 Bahnübergänge. Zahlen für die Region Hannover legte das Unternehmen nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 1950 hat die Bahn die Anzahl der Kreuzungen zwischen Schiene und Straße bundesweit mehr als halbiert. „2021 waren es noch 15.971 Anlagen.“ Dies sei die niedrigste Zahl an Bahnübergängen in der Geschichte der DB, heißt es weiter. Der Rückbau von Übergängen werde auch durch den Bund unterstützt, indem die Kommunen bei der Finanzierung von Brücken und Unterführungen entlastet werden.

Zahl der Unfälle an Übergängen ist deutlich rückläufig

Rückbau von Übergängen, dazu Aufklärungskampagnen zur Sicherheit am Bahnübergang und eine zunehmende technische Sicherung der Anlagen hätten zu einem allgemeinen Rückgang der Unfallzahlen geführt, so die Unternehmenssprecherin weiter. „2021 gab es 139 Unfälle an den Bahnübergängen. 1995 waren es noch 603 Kollisionen.“ Technisch und nicht technisch gesicherte Bahnübergänge wiesen eine vergleichbare Unfallhäufigkeit auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ungeachtet der Bemühungen, Bahnübergänge zu beseitigen, betreibe die Bahn mit ADAC, Bundespolizei sowie weiteren Partnern Aufklärungsarbeit, um Unfälle von vornherein auszuschließen. Denn wie im Straßenverkehr gelten auch an Bahnübergängen klare Regeln: Rot heißt Stopp, ebenso wie vor geschlossenen Voll- oder Halbschranken. „Die Bedeutung des Andreaskreuzes und der Sicherungsanlagen sind vielen Verkehrsteilnehmern nicht oder nicht richtig bekannt. Zudem verleiten Leichtsinn und Ungeduld zu riskanten Aktionen.“

Kein Übergang, wenn der Zug schneller als Tempo 160 fährt

Um festzustellen, ob die am Bahnübergang angebrachte Beschilderung oder die Technik noch ausreichend sei, führt die Bahn regelmäßige Verkehrsschauen durch: „Nach Unfällen gibt es grundsätzlich Sonderverkehrsschauen.“ Bahnübergänge sind bei Strecken nicht erlaubt, auf denen Züge schneller als 160 Stundenkilometer fahren. An Hauptbahnen ist grundsätzlich eine technische Sicherung für alle Bahnübergänge vorgesehen. Und: Bahnübergänge ohne technische Sicherung kommen fast ausschließlich an verkehrsärmeren Strecken vor, so die Bahn.