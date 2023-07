Ford Mustang fährt in Menschengruppe: Das ist klar über den Unfall auf dem Schützenplatz in Hannover

Hannover. Ein schwerer Unfall hat am Sonnabend Hannover erschüttert: Ein Ford Mustang fuhr auf dem Schützenplatz beim Oldtimerfestival „Street Mag Show“ in die Zuschauermenge. Fünf Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Fragen und Antworten zum Unglück.

Was ist am Sonnabend auf dem Schützenplatz passiert?

Gegen 14.20 Uhr soll der Wagen vor der Showbühne des Autofestivals „Street Mag Show“ in eine Menschengruppe gefahren sein. Um 14.25 Uhr erfolgten Notrufe. Feuerwehr, Rettungswagen und Notärzte rückten zum Schützenplatz aus. Am Rande der Vorführfläche in der Nähe des Schaustellertors an der Robert-Enke-Straße versorgten die Rettungskräfte die Verletzten, bevor sie in Krankenhäuser gebracht wurden.

Unfall auf dem Autofestival „Street Mag Show“: Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. © Quelle: Tobias Wölki

Wie geht es den Verletzten?

Zunächst hatte die Polizei angegeben, dass eine 32-Jährige lebensgefährlich verletzt worden sei. Am späten Sonnabend konnten die Beamtinnen und Beamten aber Entwarnung geben: Die Frau sei außer Lebensgefahr. Eine weitere Frau im Alter von 20 Jahren wurde laut Polizei ebenfalls schwer verletzt, drei Männer (20, 23 und 61) leicht.

Wie kam es zu dem Unfall?

Das ist noch unklar. Allerdings schließt die Polizei aus, dass der 57-jährige Fahrer aus Hannover absichtlich in die Menschenmenge fuhr. Er hatte offenbar angegeben, die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben. Möglicherweise handele es sich laut Polizei um einen technischen Defekt. Zeugen berichteten vor Ort, dass der Ford Mustang vor der Bühne gefahren sei, als er plötzlich Gas gegeben habe. Die Reifen seien durchgedreht, nach mehreren Metern Fahrt sei der Wagen dann nach links in die Menschenmenge gezogen. Zuvor, so berichtete es ein Garbsener, habe er auch noch das Heulen eines Motors gehört.

Wo fand der Unfall genau statt?

Auf dem Festival steht eine Showbühne, vor der es zu dem Unfall kam. Der Wagen, so beschreiben es Zeugen, sei vor der Bühne gefahren und muss dann offenbar die mobilen Absperrgitter durchbrochen haben. Denn die Showbühne und die Vorführfläche sind für Besucherinnen und Besucher nicht frei zugänglich.

Der grüne Ford Mustang: Er soll am Nachmittag mehrere Menschen auf dem Schützenplatz erfasst haben. Der Wagen kam auf Höhe des Schaustellereingangs zum Stehen. © Quelle: Tobias Wölki

Gibt es ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung?

Es gebe für die Autobesitzer auf dem Festival Sicherheitsbestimmungen, sagte Veranstalterin Anna Kuczora nach dem Unfall am Sonnabend. So dürfe nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Außerdem werde jeder Teilnehmer angewiesen, mit seinem Fahrzeug zu Beginn der Veranstaltung zu seinem Parkplatz zu fahren und es danach nicht mehr zu bewegen. Imponiergehabe wie der Burnout, bei dem die Reifen zum Quietschen gebracht würden, ist laut Kuczora verboten. Ausnahmen würden für professionelle Fahrer gelten, die extra für die Show gebucht werden. Nach Angaben der Veranstalterin hat der Unfallfahrer nicht an dem Bühnenprogramm teilgenommen, er sei aber trotzdem vor der Bühne entlang gefahren.

Was ist mit dem Fahrer des Wagens?

Der Fahrer des Wagens blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Augenzeugen zufolge soll der 57-Jährige nach dem Unfall unter Schock gestanden und gesagt haben, dass er sogar noch versucht habe, den Schlüssel zu ziehen, um den Wagen zum Halten zu bringen. Die Polizei hat ihn nach eigenen Angaben bereits vernommen. Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen vor Ort: Am Gelände des Schützenplatzes parken die Einsatzwagen. © Quelle: Tobias Wölki

Wurde das Festival nach dem Unfall abgebrochen?

Der Bereich, wo der Unfall geschehen ist, konnte laut Polizei abgesperrt werden. Daher sei es nicht nötig gewesen, die Veranstaltung abzubrechen. Auch die Veranstaltenden hatten über einen Abbruch nachgedacht. Zunächst sei es wichtiger gewesen, dass die Verletzten versorgt würden, sagte Veranstalterin Anna Kuczora. Vorerst sollte es aber keine Showelemente mehr geben, weder mit noch ohne Autos. Am Sonntagmorgen meldete sich das Veranstaltungsteam in den sozialen Medien zurück: Das Festival gehe weiter. Sie stünden immer noch unter Schock und wollten sich am Montag ausführlich äußern, „in erster Linie sind unsere Gedanken bei den Opfern und wir wünschen ihnen von Herzen eine schnelle Genesung.“

Besucheransturm offenbar etwas verhaltener: Am Sonntag ging das Festival weiter. © Quelle: Christian Elsner

Was ist die „Street Mag Show“ eigentlich für ein Festival?

Seit 34 Jahren tourt die Veranstaltung mit sogenannten Showcars, 1950er-Jahre-Straßenkreuzern, Harley Davidsons und anderen Wagen durch Deutschland, sie ist ein Highlight für Fans amerikanischer Oldtimer. An diesem Wochenende gastiert die Show in Hannover. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren laut Polizei mehrere Tausend Menschen auf dem Gelände unterwegs.

Wie gehen die Ermittlungen nun weiter?

Die Polizei hat am Sonnabend bereits rund um den dunkelgrünen Ford Mustang, Baujahr 1967, Spuren gesichert. Zudem gab es laut Polizei viele Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, die nun ausführlich befragt werden. Der Unfallwagen soll laut Polizei in den kommenden Tagen untersucht werden, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen technischen Defekt gehandelt habe.

(mit dpa)

