﻿Nach Unfall bei Autoshow auf Schützenplatz: Fahrer hat Führerschein zurück

„Street Mag Show“ in Hannover

Der grüne Ford Mustang: Der Fahrer soll am 22. Juli mehrere Menschen auf dem Schützenplatz erfasst haben.

Ein 57-Jähriger war am 22. Juli mit seinem Ford-Mustang auf dem Schützenplatz in die Menge gefahren, fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Der erste Test hatte ergeben, dass der Mustang-Fahrer alkoholisiert am Steuer saß. Dazu liegt nun das entscheidende Ergebnis vor.