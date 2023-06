﻿Hannovers Baulöwe Papenburg trifft Helene Fischer kurz vorm Unfall

Hannover. Er hatte in musikalischer Hinsicht so etwas wie die Woche seines Lebens: Die Lieblingskünstlerin von Günter Papenburg (84) gastierte an fünf Abenden in der Stadt, trat quasi im XXL-Wohnzimmer des Bauunternehmers auf, der ZAG-Arena. Dass der letzte Konzerttag von Helene Fischer (38) am Abend des 19. Juni so blutig wie abrupt enden würde, hätte niemand gedacht: Der 84-Jährige nicht, die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, die Künstlerin erst recht nicht.

Während Papenburg der Ausnahmekünstlerin am ersten Showtag einen Blumenstrauß hatte zukommen lassen, stand für den letzten Tag ein persönliches Treffen mit ihr an, für 18.30 Uhr war ein Termin vereinbart worden. „Es war ein angenehmes Gespräch, sie war bester Stimmung“, resümierte er die besondere Begegnung. „Sie fand es schön, wieder in Hannover zu sein und freute sich auf ihren Urlaub, der anstand.“

Juni 2019: Günter Papenburg überreicht Helene Fischer einen großen Sommerstrauß, nachdem sie exklusiv für ihn anlässlich seines 80. Geburtstages gesungen hatte. © Quelle: Nancy Heusel

Zuletzt haben sich die beiden vor ein paar Jahren gesehen. Papenburg hatte die Sängerin anlässlich der Vollendung seines 80. Lebensjahres engagiert, da hatte sie für den Jubilar, seine geliebte Frau Hannelore († 82), die ganze Familie und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien in der Halle gesungen, die damals noch Tui-Arena hieß. Anderthalb Stunden feuerte sie ein Mix ihrer Hits ab und nun, ziemlich genau vier Jahre später, war nach einer Stunde Schluss. Der Unfall am Trapez hat auch Papenburg erschüttert, der wieder mit Gästen in seiner Loge das Konzert verfolgt hat.

„Im ersten Moment war gar nicht zu erkennen, was passiert war und welche Folgen es hat“, erinnerte sich Papenburg. Kurz darauf sei aber klar gewesen: Der Auftritt war durch, Fischers Verletzungen, vermutlich hatte sie eine Platzwunde erlitten, waren dann doch zu schwer, als dass sie ihre dreistündige Show hätte zu Ende bringen können. Nachdem die Fans die Halle verlassen hatten, begannen Dienstleister auch schon mit dem Abbau der Bühnenteile sowie der Ton- und Lichttechnik. Business als usual sozusagen, Standardabläufe.

Papenburg reist nach Kasachstan

Und auch wenn Günter Papenburg hofft, dass Helene Fischer sich schnell wieder von ihren Verletzungen und dem Schreck erholt, geht er ebenfalls seinen Geschäften normal weiter nach. Am Tag nach dem Konzert hob er im Flugzeug in Richtung Kasachstan ab. In der Hauptstadt Astana findet ein Wirtschaftsforum statt, an dem Entscheidungsträger von Fachministerien, Wirtschaftsverbänden und Unternehmen Kasachstans teilnehmen sowie eine deutsche Unternehmerdelegation, zu der Papenburg gehört und die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) leitet.

