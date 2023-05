﻿Unfall in Hannover: Autofahrer erfasst Radfahrerin auf Bischofsholer Damm

Bult

Unfall am Bischofsholer Damm: Eine Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst.

Eine Radfahrerin hat am Montagvormittag in Hannover bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, erfasste ein Wagen die junge Frau auf dem Bischofsholer Damm am Kinderkrankenhaus. Ein Arzt auf dem Weg zur Arbeit kam sofort zur Hilfe.

