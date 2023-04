Abbiegeunfall: 80-Jähriger erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer

Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Hannover-Bothfeld schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war auf der falschen Radwegseite unterwegs. Wenig später kam es zur Kollision mit dem Auto eines 80-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Hannover. Ein 22-jähriger Radfahrer ist in Bothfeld bei einem Abbiegeunffall von einem Auto schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 80 Jahre alten Autofahrer und sucht Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 14.25 Uhr. Zu dieser Zeit war der 22-Jährige auf dem Radweg der Straße Im Heidekampe unterwegs – allerdings soll er auf illegalerweise auf der falschen Seite gefahren sein. Gleichzeitig kam der 80-Jährige in seinem Fiat Seicento in Richtung Podbielskistraße. In Höhe einer Grundstückseinfahrt wollte der Radfahrer die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat. „Hierbei wurde der junge Mann auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden“, so eine Sprecherin der Polizei Hannover.

Der Radfahrer erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511)1091888 zu melden.