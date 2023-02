Schwerer Unfall an der Bornumer Straße: In der Nacht zu Sonnabend ist ein Audi in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Porsche kollidiert. Drei Insassen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sportwagen gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte an der Bornumer Straße

Hannover. Die Polizei sucht nach einem schweren Unfall an der Bornumer Straße nach Zeugen. In den frühen Morgenstunden am Sonnabend war ein junger Mann in seinem Sportwagen in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit einem Porsche. Beide Autos wurden auf den Gehweg geschleudert, die Insassen teils schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall folgendermaßen: Gegen 3.40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Hannoveraner mit seinem Audi S5 Coupe vom Deisterkreisel auf die Bornumer Straße. Ein 23-Jähriger saß mit im Auto. „Im Kurvenbereich der Bornumer Straße verlor der 22-Jährige offensichtlich infolge der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und überfuhr die Fahrbahntrennung. Anschließend kollidierte er mit dem im Gegenverkehr stehenden Porsche. Darin saßen ein 31-jähriger Fahrer und ein 63 Jahre alter Beifahrer.

Mehr als 55.000 Euro Schaden

„Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf den Gehweg geschleudert, wo sie zum Stehen kamen“, so Bohrmann. Der Porschefahrer wurde beim Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer trug leichte Verletzungen davon und musste ambulant behandelt werden. Der Audifahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Sein Beifahrer wurde von der Polizei aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen einer versuchten räuberischen Erpressung sowie wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gesucht. Der 23-Jährige aus Salzgitter wurde in Polizeigewahrsam gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Bornumer Straße stadteinwärts gesperrt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 55.700 Euro.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511)1091888 zu melden. „Da bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wer das Fahrzeug geführt hatte, bitten die Ermittler Zeugen insbesondere um Hinweise zum Fahrer des Audi“, sagt Bohrmann.