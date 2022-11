﻿Schwerer Unfall in Hannover: 89-Jährige stirbt im Krankenhaus

Tödlicher Unfall in Hannover: Im Stadtteil Groß-Buchholz ist eine 89-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst worden und später in einem Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Hannover. Eine 89-jährige Rentnerin ist am Montag bei einem Unfall in Hannover so schwer verletzt worden, dass sie wenig später an den Folgen des Zusammenstoßes gestorben ist. Die Frau war als Radfahrerin unterwegs: Im Kreuzungsbereich Groß-Buchholzer-Straße/Klingerstraße wurde sie vom Auto einer 37-Jährigen erfasst. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr. Die 37-Jährige hatte mit ihrem Toyota Aygo eine Tankstelle im Kreuzungsbereich Groß-Buchholzer-Straße/Klingerstraße verlassen. Dabei stieß sie mit der Seniorin zusammen, die auf der Klingerstraße in Richtung Groß-Buchholzer-Straße unterwegs war.