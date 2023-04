Linden-Mitte: Kleinbus rammt E-Scooter-Fahrerin beim Abbiegen

So schmeckt es im „Donner Littjen“ in Hannovers Altstadt

Scheinbar einfachen Snacks und Frühstücksvarianten verleiht Hendrik Ziolkowski in seinem Lokal „Donner Littjen“ an der Knochenhauerstraße in Hannovers Altstadt mit zahlreichen Details allerhand Raffinessen. Ein objektiver Genuss, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.