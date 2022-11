﻿Auto erfasst zwei Frauen auf Gehweg und kracht gegen Hauswand

Zwei Frauen erfasst: Der Audi rollte über den Gehweg, durchbrach einen Zaun und stoppte erst an der Hausfassade.

Ein Auto hat am Sonnabend in Hannover-List zwei Frauen auf dem Gehweg erfasst und schwer verletzt. Der Wagen durchbrach an der Ecke von Walderseestraße und Waldstraße zudem einen Gartenzaun und rammte eine Hausfassade.

