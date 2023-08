Kind von Auto in der List erfasst: Sechsjähriger leicht verletzt

Hannover. Ein Kind ist in der List von einem Auto erfasst worden. Der sechsjährige Junge wurde bei dem Unfall am Montag, 28. August, nur leicht verletzt. Doch der Unfallfahrer kümmerte sich offenbar nicht um das gestürzte Kind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Sechsjährige gegen 16.15 Uhr hinter einem geparkten Auto unvermittelt auf die Gorch-Fock-Straße gelaufen. Dann stieß er mit einem schwarzen Pkw zusammen, der aus der Hebbelstraße kommend in Richtung Hinrichsring fuhr. „Dabei stürzte das sechsjährige Kind und wurde leicht verletzt“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover.

Kind muss nicht ins Krankenhaus

Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort, so die Sprecherin. „Der Sechsjährige wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Wagen oder der Person am Steuer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

HAZ