Radfahrer verursacht in der List Unfall und flüchtet zu Fuß

Auszeichnung

St.-Ursula-Schule in Hannovers Südstadt ist jetzt eine „Schule ohne Rassismus“

Die St.-Ursula-Schule in der Südstadt in Hannover ist jetzt Teil eines Netzwerks, dem schon rund 400 Schulen in Niedersachsen angehören. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überreichte die Auszeichnung zur „Schule ohne Rassismus“.