Nach dem schweren Autounfall in Hannover-Marienwerder ist nun auch ein fünfter Mensch im Krankenhaus verstorben. Es handelt sich um den 17-Jährigen, der im BMW saß. Das Fahrzeug war frontal mit einem Nissan kollidiert.

Hannover/Garbsen. Der schwere Unfall von Marienwerder am Montagabend, 21. August, hat ein weiteres Todesopfer gefordert: Am Donnerstag, 24. August, ist nun auch der 17-Jährige verstorben. Er saß im BMW i3, der südlich der Mittellandkanalbrücke frontal mit einem Nissan Qashqai kollidiert war. Der Jugendliche war nach dem schweren Unglück mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.