Hannover

Fünf junge Menschen verloren bei dem Unfall in Hannover-Marienwerder das Leben. Am Freitag, 1. September, werden zwei von ihnen beerdigt – und Tausende kommen, um Abschied zu nehmen. Am Morgen fand bereits die Trauerfeier für Daim in Stöcken statt.

