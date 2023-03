Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec: 65-Jährige muss verletzt ins Krankenhaus

Unfall in Hannover-Mitte: Unter der Raschplatzhochstraße sind am Mittwoch eine Frau auf ihrem Pedelec und ein junger Mann auf einem E-Scooter kollidiert. Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch unklar.

Hannover. Unfall in der Nähe vom Hauptbahnhof: Der Fahrer eines E-Scooters und eine Pedelecfahrerin sind am Mittwochnachmittag unterhalb der Raschplatzhochstraße kollidiert. Die Frau auf dem Pedelec stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben fuhr die 65-Jährige gegen 13.10 Uhr auf ihrem Pedelec unterhalb der Raschplatzhochstraße auf dem Gehweg in Richtung Berliner Allee. In Höhe der Kreuzung zur Lister Meile bog die Frau nach rechts in Richtung Hauptbahnhof ab. In diesem Moment kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 19-Jährigen auf einem E-Scooter, der vom Weißekreuzplatz kommend ebenfalls in Richtung Hauptbahnhof fuhr.

Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste. Der 19-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.