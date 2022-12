Ein Rollerfahrer ist am Dienstag in Hannovers Nordstadt gestürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Unklar ist noch, wie es zum dem Unfall kam. Die Polizei sucht daher nach Zeugen – vor allem das Verhalten eines Autofahrer ist für die Ermittler relevant.

Unfall am Weidendamm: Ein Rollerfahrer ist aus unbekannter Ursache gestürzt.

70-jähriger Rollerfahrer bei Sturz in Hannover schwer verletzt

Unfall in der Nordstadt

Unfall in der Nordstadt

Hannover. Ein Motorrollerfahrer ist am Dienstag in Hannovers Nordstadt aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Um den Unfall aufklären zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Vor allem das Verhalten eines Autofahrers ist für die Ermittler von Interesse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige um 12 Uhr mit seinem Roller auf dem Weidendamm in Richtung Scheffelsstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 24-Jähriger in seinem grauen Ford Fiesta vom Parkplatz eines Sportgeschäfts auf den Weidendamm abbiegen. „Dazu hielt er an der Ausfahrt und ließ bevorrechtigte Radfahrer vorbei“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover.

Wer hat die Situation am Weidendamm beobachtet?

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorrollerfahrer auf Höhe der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich schwer. „Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zu keinem Zusammenstoß zwischen Motorroller und Pkw“, sagt Schmitt. Der 70-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nun Zeugen zum Unfall. Insbesondere das Verhalten des 24-jährigen Ford-Fahrers ist relevant – stand oder fuhr sein Fahrzeug kurz vor dem Unfall? Personen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0511)1091888 zu melden.