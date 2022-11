﻿Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pedelec in Hannover

Hannover. Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Unglück geschah bereits am Freitag, 4. November 2022, auf der Nienburger Straße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle „Leibniz Uni“: Ein 24 Jahre alter Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg in Richtung Königsworther Platz unterwegs. Im entgegen kam der 64-jährige Rennradfahrer aus Northeim.

Nach einem Ausweichmanöver berührten sich die beiden Radfahrer und stürzten. Während der Pedelec-Fahrer nur leichte Verletzungen erlitt, kam der Rennradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Drei Wochen kämpften Ärzte dort um sein Leben – vergeblich. Jetzt starb der Mann im Krankenhaus.

Von cpe