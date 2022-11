﻿Unfall in Linden: Ruderer rettet 20-Jährige aus der Ihme

Eine junge Frau ist am Mittwoch in Linden-Nord in die Ihme gestürzt. Ein Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte den Notruf. Doch eine sofort eingeleitete Wasserrettung war nicht mehr nötig – ein Ruderer kam den Einsatzkräften zuvor und half der Frau ans Ufer.

