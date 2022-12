Hannover-Südstadt: Elfjähriger tritt hinter Bus auf Straße und wird von Auto angefahren

Die Polizei Hannover sucht nach einem Unfall in der Südstadt am Mittwochnachmittag nach Zeugen: In der Nähe vom Neuen Rathauses ist ein Elfjähriger hinter einem Bus auf die Straße getreten – der Junge wurde von einem Autofahrer erfasst und erlitt schwerer Kopfverletzungen.

Hannover. Ein Elfjähriger ist am Mittwoch in Hannovers Südstadt beim Überqueren der Willy-Brandt-Allee von einem Auto angefahren worden. Der Junge erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den genauen Hergang aufklären zu können.

Nach Polizeiangaben war das Kind gegen 17.15 Uhr hinter einem Linienbus an der Haltestelle Rathaus/Bleichestraße hervorgetreten. Das Fahrzeug war in Richtung Kurt-Schwitters-Platz unterwegs. Als der Junge hinter dem Bus auf die Straße trat, wurde er von einem weißen Seat Leon angefahren. Am Steuer saß ein 31-Jähriger, der in Richtung Friedrichswall unterwegs war.

Achtjähriger angefahren: Ähnlicher Unfall in Hannover-Sahlkamp

„Bei dem Unfall wurde der Junge schwer am Kopf verletzt und im Anschluss direkt in ein Krankenhaus gebracht“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511)1091888 zu melden.

Ein ähnliches Unglück hatte sich bereits am Mittwochmittag im Stadtteil Sahlkamp ereignet. Dort war eine Achtjährige hinter einem Bus auf die Straße gelaufen – sie wurde von einem Auto erfasst und erlitt schwere Beinverletzungen. Auch zu diesem Unfall sucht die Polizei nach Zeugen.