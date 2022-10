﻿„Ich brauche jetzt Hilfe“: Wie Diandra Wutke durch eine Fahrerflucht in einen Teufelskreis geriet

Anfang Oktober stürzte Diandra Wutke von ihrem E-Scooter, weil ein Auto ungebremst auf sie zufuhr. Die junge Frau verletzte sich schwer, die Person am Steuer fuhr einfach davon. Niemand weiß, ob Wutke jemals wieder normal laufen kann. Doch die körperlichen Leiden sind nur ein Teil der Unfallfolgen.

Hannover. Die Kniescheibe zertrümmert, der Unterschenkel gebrochen, alle Bänder gerissen: Das linke Bein von Diandra Wutke gleicht einem Ast, an dem ein Sturm gewütet hat und der nur noch mit wenigen Fasern am Stamm hält. Zwei Operationen waren nötig, um das Bein zu retten. Ob die 33-Jährige jemals wieder normal laufen kann, das ist noch nicht absehbar.

Die junge Frau hatte eh schon eine schwierige Zeit hinter sich. Doch was am frühen Abend des 1. Oktober geschah, riss Wutke endgültig den Boden unter den Füßen weg. Die Langenhagenerin war zu dieser Zeit zur stationären Reha in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untergebracht. „Auf den Therapieplatz habe ich lange gewartet“, sagt sie.