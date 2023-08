Polizei-Bulli fährt Fußgänger in Hannovers Norstadt an

Hannover-Linden

Zu viel Regen: Fährmannsfest am Sonntag abgesagt – kleines Ersatzkonzert im Béi Chéz Heinz geplant

Sicherheit geht vor: Das Fährmannsfest findet an diesem Sonntag nicht statt. Der Boden ist vom starken Regen zu durchnässt. Bereits am Sonnabend mussten die Konzerte mehrere Male unterbrochen werden. Einige der Bands, die nun nicht am Ihmeufer auftreten können, geben am Abend ein Ersatzkonzert im Club Béi Chéz Heinz.