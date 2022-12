Zeugen gesucht: Autofahrer beschädigt zwei Fahrzeuge am Aegi und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag einen Auffahrunfall in der Nähe vom Aegidientorplatz verursacht. Dabei beschädigte er zwei Fahrzeuge, die vor einer Ampel warteten. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Die Polizei Hannover sucht Zeugen für den Unfall.

Hannover. Die Polizei Hannover sucht Zeugen einer Unfallflucht am Dienstag in der Südstadt. Am Nachmittag soll ein Autofahrer an einer Ampel am Aegidientorplatz einen Zusammenstoß verursacht haben. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 14.15 Uhr im nördlichen Bereich der Hildesheimer Straße 7, also kurz vor dem Aegi. Eine 36-jährige Hannoveranerin wartete dort in ihrem grauen Ford Mondeo an einer roten Ampel. In dem Wagen befanden sich der 44-jährige Lebensgefährte und der gemeinsame sieben Monate alte Sohn. Hinter der Frau stand ein 66-jähriger Hannoveraner mit seinem schwarzen Mercedes-Benz Sprinter ebenfalls an der Ampel.

Autoinsassen bleiben unverletzt

„Eine bislang unbekannte dritte Person in einem schwarzen Kombi fuhr dem Sprinter von hinten auf das Fahrzeugheck“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Der Sprinter kollidierte dadurch mit dem vor ihm stehenden Mondeo. Der schwarze Kombi – womöglich ein Opel –, flüchtete daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Aegidientorplatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Die vor Ort verbliebenen Unfallbeteiligten wurden trotz des Aufpralls nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall beziehungsweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 zu melden.